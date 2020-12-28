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HaberlerBeşiktaş Haberleri Cyle Larin: "Görebildiğim müddetçe gözümle ilgili sorun yok"
28.12.2020 - 21:13 |

Cyle Larin: "Görebildiğim müddetçe gözümle ilgili sorun yok"

Süper Lig'de Sivasspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Cyle Larin açıklamalarda bulundu.

Cyle Larin: "Görebildiğim müddetçe gözümle ilgili sorun yok"
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Süper Lig'de Sivasspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Cyle Larin açıklamalarda bulundu.

 "Önemli bir maçtı. Görebildiğim müddetçe gözümle ilgili sorun yok, oynarım. Bugün işimi yapıp gol attım, önemli olan kazanmaktı."

"Umarım 2021 bize şampiyonluk getirir ama önemli olan üç puanlar ve galibiyetler alarak gitmek. Umarım bu seriyi devam ettirmeyi başarırız."

"Aboubakar annesini kaybettiği için hepimiz üzgünüz, acısını paylaşıyoruz. Umarım aramızda en iyi şekilde döner."

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