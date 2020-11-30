Cyle Larin'den 5 maçta 5 gollük katkı

Beşiktaş formasıyla sergilediği performansla son haftalara damgasını vurmayı başaran Cyle Larin, dün akşam da farkını ortaya koydu. Fenerbahçe mücadelesine ilk 11’de çıkan 25 yaşındaki futbolcu, sol açıkta başladığı oyunda sık sık Vincent Aboubakar’ın da yanına geçerek çift forvet gibi oynadı. Kadıköy’deki karşılaşmaya oldukça hırslı başlayan Kara Kartal’ın hücum hattını etkili bir şekilde yönlendiren Larin, oyunun 4. dakikasında Vincent Aboubakar’a asist yaptı. Kara Kartal’daki son 5 maçında 4 gol ve 1 asiste ulaşan Larin, yıldızını parlatmaya devam etti.

Takım arkadaşları teselli etti

Dün akşamki karşılaşmanın ilk yarısında asiste ek olarak bir de sarı kart gören Larin, oyunun 50. dakikasında eski takım arkadaşı Gökhan Gönül’le girdiği bir ikili mücadele sonrasında ikinci sarıdan kırmızı görerek maç dışı kaldı. Oyundan çıkarken oldukça üzgün bir görüntü sergileyen başarılı ismi, teknik heyet ve kulübedeki takım arkadaşları teselli etti. Tecrübeli futbolcu, kariyerindeki ilk kırmızı kartını dün akşam Fenerbahçe karşısında görmüş oldu.

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