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29.01.2021 - 07:00 |

D-Smart içeriği şimdi daha zengin

D-Smart spor içeriği, Spor Smart 2 kanalının 24 saat yayına başlamasıyla daha da zenginleşti.

D-Smart içeriği şimdi daha zengin
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D-Smart spor içeriği, Spor Smart 2 kanalının 24 saat yayına başlamasıyla daha da zenginleşti. Asya’nın en iyi takımlarını buluşturan Asya Şampiyonlar ligi, AFC Cup, 2022 Dünya Kupası Asya elemeleri, 2022 Kadınlar Asya Kupası ve 2023 Asya Kupası finalleriyle 4 yıl boyunca yaklaşık 1.500 karşılaşma D-Smart ekranlarında olacak. Spor Smart 2’de bunların yanı sıra La Liga maçları ve Almanya Kupası, İspanya Basketbol Ligi, nostalji futbol maçları, spor belgeselleri, voleybol ve tenis maçları da ekrana gelecek.

D-Smart içeriği şimdi daha zengin

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