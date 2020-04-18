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18.04.2020 - 13:06 |

Da Costa'ya 3 milyon euro tazminat!

FIFA, Trabzonsporlu Manuel da Costa'ya, eski kulübü Al Ittihad'ın 3 milyon euro ödemesine hükmetti. Suudi Arabistan ekibi karara itiraz etti.

Da Costa'ya 3 milyon euro tazminat!
Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Trabzonsporlu Manuel da Costa'nın, eski kulübü Al Ittihad'a karşı giriştiği hukuk savaşını kazandığı iddia edildi. Suudi gazetesi Arriyadiyah'ın haberinde, Arap kulübünün oyuncuya 3 milyon euro tazminat ödemesine hükmedildiği bildirildi. 

Karar tebliğ edildi, itiraz geldi
Futbolcunun alacaklarını talep ettiği gerekçesiyle istediği ücrette bu yönde bir rakama karar verildiği, kararın kulübe gönderildiği kaydedildi. Suudi Arabistan ekibinin, FIFA'nın aldığı bu karara karşın, belirlenen itiraz süresi içerisinde itiraz ettiği ifade edildi. 33 yaşındaki futbolcu Arap ekibiyle yollarını ayırmasının ardından ocak ayında Trabzonspor'un yolunu tutmuştu.

Rodrigues'te de gündeme gelmişti

Al Ittihad'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Garry Rodrigues'in, daha öncesinde Galatasaray'dan Suudi Arabistan'a gidişi de FIFA'lık olmuştu. Galatasaray'a ödenmesi gereken parayı tamamlayamayan Al-Ittihad kulübü, FIFA'dan uyarı almış, sonrasında kriz çözülmüştü.

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Da Costaya 3 milyon euro tazminat

 

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