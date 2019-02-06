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06.02.2019 - 02:30 |

‘Daha dikkatli ve tecrübeliyiz’

Medipol Başakşehir'in yıldızı Edin Visca, temkinli konuştu: "Takipçilerimiz ile aradaki puan farkı önemli ama geçen 2 sezonun son 5-6 haftasında şampiyonluğu kaybettiğimizi unutmayalım."

‘Daha dikkatli ve tecrübeliyiz’
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Medipol Başakşehir’in Bosna Hersekli yıldızı Edin Visca şampiyonluğa ulaşmak için önümüzdeki dönemde büyük bir mücadele ortaya koyacaklarını söyledi.

Son Akhisarspor maçında 3 asiste imza atan başarılı futbolcu, “Takipçilerimiz ile aradaki puan farkı önemli ama geçen 2 sezonun son 5-6 haftasında şampiyonluğu kaybettiğimizi unutmayalım. Bu sezon daha tecrübeli ve dikkatliyiz. Sekiz puanlık fark güzel, fakat maç maç düşünürsek hedefimize ulaşabiliriz. Harika bir takımız ve iyi futbol oynuyoruz. Dikkatli ve motive olmalıyız, zira büyük takımlar hızlı bir şekilde yarışa dönebilir. Futbolda her şey mümkün” dedi.

Visca kişisel performansından büyük mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

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