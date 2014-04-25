Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri 'Daha hiçbir şey bitmedi'
25.04.2014 - 22:47 |

'Daha hiçbir şey bitmedi'

Çaykur Rizespor'un golcüsü Lualua daha ligde kalmayı garantilemediklerini belirterek, "Fenerbahçe ile çok zorlu bir maç oynayacağı ve elimizden geleni yapacağız" dedi

'Daha hiçbir şey bitmedi'
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de hala küme düşme korkusunu yaşayan Çaykur Rizespor'da tecrübeli golcü Lomana Lualua, Fenerbahçe karşısında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Sakatlığı nedeniyle takıma istenen katkıyı sağlayamadığını ve takım olarak zor günler geçirdiklerini belirten tecrübeli futbolcu, "Son haftalarda aldığımız galibiyetlerle takım olarak biraz rahatladık. Çaykur Rizespor elbette ligde kalacaktır. Bunun için alınan her galibiyet önemli. Alınan puanlarda benim de katkım varsa ne mutlu bana. Son haftalarda alınan galibiyetlerde takımın bir parçası olarak rol aldığım için mutluyum. Bunu arkadaşlarımın katkısıyla yaptım" diye konuştu.

Fenerbahçe ile yarın önemli bir maç oynayacaklarını dile getiren Lualua, "Rakibimize saygı duyuyoruz. Ligde çok iyi durumdalar ve alacakları bir puan şampiyon olmalarını sağlayacak ama bulundukları durum bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren Çaykur Rizespor'un başarısıdır. Henüz tehlikeli bölgeden kurtulmuş değiliz. Fenerbahçe karşısında elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz" dedi.

Lualua, geçen sezon Kadıköy'de Kardemir Karabükspor forması ile 2 gol atma başarısı gösterdiğinin hatırlatılması üzerine, Kadıköy'de gol atmanın kolay olmadığını, gol atmasından çok takımının puan kazanmasının daha önemli olduğunu söyledi.

Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
  2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
    Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
  3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
  4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
  5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

Sıradaki Haber