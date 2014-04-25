'Daha hiçbir şey bitmedi'

Spor Toto Süper Lig'de hala küme düşme korkusunu yaşayan Çaykur Rizespor'da tecrübeli golcü Lomana Lualua, Fenerbahçe karşısında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Sakatlığı nedeniyle takıma istenen katkıyı sağlayamadığını ve takım olarak zor günler geçirdiklerini belirten tecrübeli futbolcu, "Son haftalarda aldığımız galibiyetlerle takım olarak biraz rahatladık. Çaykur Rizespor elbette ligde kalacaktır. Bunun için alınan her galibiyet önemli. Alınan puanlarda benim de katkım varsa ne mutlu bana. Son haftalarda alınan galibiyetlerde takımın bir parçası olarak rol aldığım için mutluyum. Bunu arkadaşlarımın katkısıyla yaptım" diye konuştu.

Fenerbahçe ile yarın önemli bir maç oynayacaklarını dile getiren Lualua, "Rakibimize saygı duyuyoruz. Ligde çok iyi durumdalar ve alacakları bir puan şampiyon olmalarını sağlayacak ama bulundukları durum bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren Çaykur Rizespor'un başarısıdır. Henüz tehlikeli bölgeden kurtulmuş değiliz. Fenerbahçe karşısında elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz" dedi.

Lualua, geçen sezon Kadıköy'de Kardemir Karabükspor forması ile 2 gol atma başarısı gösterdiğinin hatırlatılması üzerine, Kadıköy'de gol atmanın kolay olmadığını, gol atmasından çok takımının puan kazanmasının daha önemli olduğunu söyledi.