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07.07.2020 - 10:22 | | AA

Dallas, Kovid-19 vakaları nedeniyle MLS turnuvasından çekildi

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Dallas, kulüpteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle lig turnuvasından çekildi.

Dallas, Kovid-19 vakaları nedeniyle MLS turnuvasından çekildi
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Kulüpten yapılan açıklamada, 10 futbolcu ve bir antrenörün koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonucu takımın turnuvadan çekilmesine karar verildiği belirtildi.

Dallas, Kovid-19 vakaları nedeniyle MLS turnuvasından çekildi

Dallas ile Vancouver Whitecaps arasında 9 Temmuz'da oynanacak karşılaşma, kulüpteki koronavirüs vakaları sebebiyle ertelenmişti.

Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan MLS'de takımlar, 8 Temmuz'da başlayacak farklı formattaki turnuvayla yeşil sahalara dönmeyi planlıyor.

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