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15.12.2019 - 10:39 |

Dallas Mavericks'e Luka Doncic şoku

NBA'de milli oyuncular Ersan İlyasova ile Cedi Osman'ın karşı karşıya geldiği maçta Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers'ı 125-108 yendi. Ayrıca Dallas'ın Miami ile oynadığı karşılaşmanın 2. dakikasında sakatlanan Luka Doncic sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Dallas Mavericks'e Luka Doncic şoku
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NBA'e 8 maçla devam edildi. Ersan'ın takımı Milwaukee Bucks, Cedi'nin forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı konuk ettiği mücadeleyi kazanarak üst üste 18. galibiyetini aldı.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 29 sayı, Khris Middleton 24 sayı, 6 asistle öne çıktı. Ersan da kenardan gelerek 11 sayı, 3 ribaunt, 2 asist üretti.

Cavaliers'ta Kevin Porter 15, Jordan Clarkson 13 sayı kaydetti. Cedi ise ilk 5'te başladığı müsabakayı, 8 sayı, 4 ribaunt, 2 asistle tamamladı.

Mavericks hem Doncic'i hem de maçı kaybetti

Bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Dallas Mavericks'in Sloven oyuncusu Luka Doncic, Miami Heat ile oynadıkları karşılaşmanın 2. dakikasında bir talihsizlik yaşadı. Sağ ayak bileği burkulan 20 yaşındaki basketbolcu, mücadeleyi terk etmek zorunda kaldı.

Misafir takım Heat, 112-112'lik skorla uzatmaya giden maçı 122-118 kazandı.

Heat'i galibiyete, 27 sayı, 7 asistle oynayan Jimmy Butler, 19 sayı, 6 ribaunt üreten Tyler Herro ve 18 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple double" yapan Bam Adebayo taşıdı.

Mavericks'te Tim Hardaway 28 sayı, 5 ribaunt, Kristaps Porzingis 22 sayı, 14 ribauntla mücadele etti.

Sonuçlar

Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 119-121 (Uzatmada)

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 110-102

Chicago Bulls-Los Angeles Clippers: 109-106

Memphis Grizzlies-Washington Wizards: 128-111

Dallas Mavericks-Miami Heat: 118-122 (Uzatmada)

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 125-108

Houston Rockets-Detroit Pistons: 107-115

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 110-102

Dallas Maverickse Luka Doncic şoku

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