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08.06.2020 - 09:13 | | Takvim

Damien Comolli, Fenerbahçe'den üç transfer yapıyor

Toulouse'u satın almak isteyen Amerikan yatırım fonunun temsilcisi olan Damien Comolli'nin listesinde sarı-lacivertli takımdan üç isim bulunuyor.

Damien Comolli, Fenerbahçe'den üç transfer yapıyor
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Fransa 2'nci ligine düşürülen Toulouse'u satın almak isteyen Amerikan yatırım fonunun temsilcisi olan Damien Comolli, sarı-lacivertlileri sevindirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Damien Comolli'nin transfer listesinde Fenerbahçe'den üç isim yer alıyor.

Toulouse'a CEO olması beklenen Comolli; Zanka, Michael Frey ve Miha Zajc'ı transfer etmek istiyor.

Sarı-lacivertli yönetim, resmi teklif gelmesi halinde üç isimle de yolları ayırmaya sıcak bakıyor.

Damien Comolli, Fenerbahçeden üç transfer yapıyor

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