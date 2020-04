Damien Comolli'den kiralama ve takas vurgusu!

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe’den geçtiğimiz ocak ayında ayrılan Damien Comolli, koronavirüs salgını sonrası oluşacak yeni futbol ortamını anlattı.



Sarı-lacivertlilerin eski sportif direktörü, Sky Sports’a verdiği röportajda özellikle ‘yaz transfer dönemi’ ile başlayacak yeni süreci açıkladı.

İşte Damien Comolli’nin konuşmasından dikkat çekici sözler şöyle:

- Ekonomik anlamda salgın öncesi zor durumda olan kulüpler bu salgın ortamıyla daha da zor bir duruma girecek. Bu nedenle kulüplerde ciddi kısıtlamalar olacak.

- Transfer döneminde hareketlilik önemli ölçüde düşecek. Kulüpler bu dönemle beraber artık takas yoluna ve kiralama yollarına gidecektir.

- Futbolcuların maaşlarında kesintiler olacak ve yeni maaş sözleşmeleri şimdiye göre daha düşük olacaktır. Ayrıca bonservis miktarlarında da ciddi bir düşüş göreceğiz.

-Kulüpler arasında transfer görüşmeleri azalacaktır. Kulüpler, hazırlamış oldukları planları şu an gözden geçirmek zorunda. Artık kulüpler birden fazla kez düşünmek ve birden çok plan yapmak durumunda...

- Her şeyden evvel şu an kulüplerde mevcut kaynaklar azalıyor. Bu nedenle transfere daha önceden belirlenmiş olan para miktarı da azalacak.

- Yaz transfer dönemiyle beraber bizi artık çok farklı bir ortam bekliyor. Çok farklı bir transfer dönemi olacak.

