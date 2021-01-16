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16.01.2021 - 20:14 |

Dan Petrescu: "Sonuçtan memnun değilim

Gaziantep FK'ya 2-1 yenilen Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Dan Petrescu, sonuçtan memnun olmadığını söyledi.

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Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-1 yenilen Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Dan Petrescu, sonuçtan memnun olmadığını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Petrescu, mücadeleden dolayı oyuncularını kutladı. 

Maçta puan veya puanlar almak için geldiklerini ifade eden Petruscu, şunları kaydetti: 

"Sonuçtan memnun değilim. Kaybedince asla memnun olmazsınız. Fakat takımın sahada gösterdiği mücadeleden memnunum. Onları kutlarım. Maçı kazanmak istiyorduk. Yenmek veya berabere kalmak için geldik ama olmadı. Maçın içinde çok şans yakaladık ama bunları değerlendiremedik."

Dan Petrescu: Sonuçtan memnun değilim

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