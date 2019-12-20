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20.12.2019 - 14:40 |

Daniel Sturridge, Trabzonspor'a alışıyor

Trabzonspor'un sezon başında Premier Lig ekibi Liverpool'dan transfer ettiği Daniel Sturridge, bordo-mavili takıma alışmaya başladı. Yıldız forvet, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 455 dakikada 5 gol ve 5 asist yaptı.

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Sezon başında kamp dönemi geçirmeyen Sturridge, fiziksel açıdan eksiklerini gidermeye çalışıyor. Yaşadığı sakatlıklar başarılı futbolcunun form tutma sürecini uzatırken, Teknik Direktör Ünal Karaman ise maç eksiği bulunan Sturridge'e ritim yakalaması için her fırsatta forma şansı veriyor. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçlarında Altay kalesini boş geçmeyen oyuncu iki maçta sahada kaldığı 138 dakikada 3 gol atarak bordo-mavililerin turu geçmesine önemli katkıda bulundu.

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Dainel Sturridge, bordo-mavili takımın Süper Lig'de oynadığı 15 maçın 7'de forma giydi. 3 maçta oyuna sonradan dahil olan oyuncu, 4 maçta ise ilk 11'de sahaya çıkmasına rağmen 90 dakikayı tamamlayamadı. Süper Lig'de 317 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, 2 gol ile 5 asiste imza attı. Ligde son oynanan Denizlispor maçında, Sturridge'in kale sahası içine gönderdiği topu Oğuz Yılmaz kendi kalesine atmıştı. Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 455 dakika sahada kalan oyuncu 5 gol ve 5 asist yaparak forma aldığı sürülerde takımına katkı sağlamaya çalıştı.

Daniel Sturridge, Trabzonspora alışıyor

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