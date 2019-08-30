Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Danijel Aleksic resmen Başakşehir'de
30.08.2019 - 15:55 |

Danijel Aleksic resmen Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, sezon başında Al Ahli’ye transfer olan Sırp futbolcu Danijel Aleksic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Danijel Aleksic resmen Başakşehir'de
ABONE OL

İşte resmi siteden yapılan açıklama:

Kulübümüz, Sırp futbolcu Danijel Aleksic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

Geçen sezon Malatyaspor’da gösterdiği performansla dikkat çeken ve sezon başında Al Ahli’ye transfer olan Aleksic, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Danijel Aleksic’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

    Inter 2020/21 sezonunda giyeceği formayı tanıttı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    2. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
      Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
    3. Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...
      Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...
    4. Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum
      Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum
    5. Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!
      Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu

    Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu

    Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi

    Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi

    Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı

    Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı

    Sıradaki Haber