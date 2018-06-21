Danimarka - Avustralya: 1-1

Skorer - Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nda Danimarka ile Avustralya 1-1 berabere kaldı.

Samara Arena'daki karşılaşmaya hızlı başlayan İskandinav ekibi 7. dakikada Eriksen'in attığı şık golle öne geçti. 36. dakikada hakem Lahoz 'VAR'a danışarak penaltı noktasını gösterdi. 38'de atışı kullanan Jedinak ilk yarının sonucunu belirledi: 1-1.

İkinci yarıda iki takım da önemli pozisyonlara girdi ancak gününde olan kalecileri geçemedi ve maç 1-1 sona erdi. C Grubu'nda bu sonuçla ilk sınavında Peru'yu 1-0 yenen Danimarka puanını 4'e yükseltti. Fransa'ya yenilen Avustralya ise ilk puanını aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR İÇİN TIKLAYIN...

STAT: Samara Arena

HAKEMLER: Mateu Lahoz, Pau Cebrian, Roberto Diaz

DANİMARKA: Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen, Schöne, Delaney, Sisto, Eriksen, Poulsen (Dk. 59 Braithwaite), Jorgensen (Dk. 68 Arzani)

AVUSTRALYA: Ryan - Risdon, Sainsbury, Milligan, Aziz Behich, Leckie, Mooy, Jedinak, Kruse (Dk. 68 Arzani), Rogic (Dk. 82 Irvine), Nabbout (Dk. 75 Juric)

GOLLER: Dk. 7 Eriksen (Danimarka) Dk. 38 Jedinak (P) (Avustralya)

SARI KARTLAR: Poulsen, Sisto (Danimarka) (DHA)