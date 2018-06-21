MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Danimarka - Avustralya: 1-1
21.06.2018 - 16:50 |

Danimarka - Avustralya: 1-1

2018 Dünya Kupası C Grubu'nda kritik mücadelede Danimarka ile Avustralya yenişemedi: 1-1. Bu sonuçla İskandinav ekibi puanını 4'e yükseltirken, Avustralya ilk puanını aldı.

Danimarka - Avustralya: 1-1
ABONE OL
Danimarka - Avustralya maçından kareler
Danimarka - Avustralya maçından kareler
Danimarka - Avustralya maçından kareler
Danimarka - Avustralya maçından karelerHaberin Tüm Fotoğrafları

Skorer - Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nda Danimarka ile Avustralya 1-1 berabere kaldı.

Samara Arena'daki karşılaşmaya hızlı başlayan İskandinav ekibi 7. dakikada Eriksen'in attığı şık golle öne geçti. 36. dakikada hakem Lahoz 'VAR'a danışarak penaltı noktasını gösterdi. 38'de atışı kullanan Jedinak ilk yarının sonucunu belirledi: 1-1.

İkinci yarıda iki takım da önemli pozisyonlara girdi ancak gününde olan kalecileri geçemedi ve maç 1-1 sona erdi. C Grubu'nda bu sonuçla ilk sınavında Peru'yu 1-0 yenen Danimarka puanını 4'e yükseltti. Fransa'ya yenilen Avustralya ise ilk puanını aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR İÇİN TIKLAYIN...

STAT: Samara Arena
HAKEMLER: Mateu Lahoz, Pau Cebrian, Roberto Diaz
DANİMARKA: Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen, Schöne, Delaney, Sisto, Eriksen, Poulsen (Dk. 59 Braithwaite), Jorgensen (Dk. 68 Arzani)
AVUSTRALYA: Ryan - Risdon, Sainsbury, Milligan, Aziz Behich, Leckie, Mooy, Jedinak, Kruse (Dk. 68 Arzani), Rogic (Dk. 82 Irvine), Nabbout (Dk. 75 Juric)
GOLLER: Dk. 7 Eriksen (Danimarka) Dk. 38 Jedinak (P) (Avustralya)
SARI KARTLAR: Poulsen, Sisto (Danimarka) (DHA)

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
  2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
  3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
  4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
  5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

İtalya’da Miha Zajc analizi

İtalya’da Miha Zajc analizi

Sıradaki Haber