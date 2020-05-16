Birlikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Danimarka Ligleri Ä°ÅŸverenlerÂ BirliÄŸi ile yapÄ±lan anlaÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Danimarka SÃ¼per Ligi ve ikinci ligdeÂ forma giyen oyuncularÄ±n bu sezonki sÃ¶zleÅŸme sÃ¼releri 31 Temmuz'a kadar uzatÄ±ldÄ±.

Danimarka'da ligler, 28 MayÄ±s'ta yeniden baÅŸlayacak. MÃ¼sabakalarÄ±nÂ seyircisiz oynanacaÄŸÄ± 2019-2020 sezonunun 26 Temmuz'da tamamlanmasÄ± hedefleniyor.

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