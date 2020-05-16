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16.05.2020 - 12:40 | | Â  Â  ANKARA (AA) -

Danimarka'da futbolcularÄ±n sözleÅŸme süreleri 31 Temmuz'a uzatÄ±ldÄ±

Danimarka Futbolcular BirliÄŸi, yeni tip koronavirÃ¼sÂ  (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle askÄ±ya alÄ±nan Danimarka SÃ¼per Ligi ve ikinci ligdeÂ  forma giyen oyuncularÄ±n bu sezonki sÃ¶zleÅŸmelerinin 31 Temmuz'a kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â  duyurdu.Â

Danimarka'da futbolcularÄ±n sözleÅŸme süreleri 31 Temmuz'a uzatÄ±ldÄ±
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Birlikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Danimarka Ligleri Ä°ÅŸverenlerÂ  BirliÄŸi ile yapÄ±lan anlaÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Danimarka SÃ¼per Ligi ve ikinci ligdeÂ  forma giyen oyuncularÄ±n bu sezonki sÃ¶zleÅŸme sÃ¼releri 31 Temmuz'a kadar uzatÄ±ldÄ±.

Danimarka'da ligler, 28 MayÄ±s'ta yeniden baÅŸlayacak. MÃ¼sabakalarÄ±nÂ  seyircisiz oynanacaÄŸÄ± 2019-2020 sezonunun 26 Temmuz'da tamamlanmasÄ± hedefleniyor.

Danimarkada futbolcularÄ±n sÃ¶zleÅŸme sÃ¼releri 31 Temmuza uzatÄ±ldÄ±

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