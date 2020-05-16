16.05.2020 - 12:40 | | Â Â ANKARA (AA) -
Danimarka'da futbolcularÄ±n sözleÅŸme süreleri 31 Temmuz'a uzatÄ±ldÄ±
Danimarka Futbolcular BirliÄŸi, yeni tip koronavirÃ¼sÂ (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle askÄ±ya alÄ±nan Danimarka SÃ¼per Ligi ve ikinci ligdeÂ forma giyen oyuncularÄ±n bu sezonki sÃ¶zleÅŸmelerinin 31 Temmuz'a kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â duyurdu.Â
Birlikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Danimarka Ligleri Ä°ÅŸverenlerÂ BirliÄŸi ile yapÄ±lan anlaÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Danimarka SÃ¼per Ligi ve ikinci ligdeÂ forma giyen oyuncularÄ±n bu sezonki sÃ¶zleÅŸme sÃ¼releri 31 Temmuz'a kadar uzatÄ±ldÄ±.
Danimarka'da ligler, 28 MayÄ±s'ta yeniden baÅŸlayacak. MÃ¼sabakalarÄ±nÂ seyircisiz oynanacaÄŸÄ± 2019-2020 sezonunun 26 Temmuz'da tamamlanmasÄ± hedefleniyor.
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