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21.10.2020 - 13:09 | | Futbol Arena

Danny Welbeck, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti!

Fenerbahçe'nin transfer döneminde Danny Welbeck ile ilgilendiği ancak oyuncunun teklifi kabul etmediği iddia edildi.

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Fenerbahçe'de transfer döneminde adı gündeme gelen Danny Welbeck ile ilgili İngiliz basınında bir habere yer verildi. Watford ile sözleşmesi sona eren oyuncu Brighton ile anlaşma sağlamıştı. Danny Welbeck'in Brighton'a imza atmadan önce Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği öne sürüldü.

The Sun'da yer alan habere göre, Brighton ile anlaşma sağlayan Danny Welbeck'in imza öncesi Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etmediği belirtildi. Sarı lacivertlilerin, İngiliz golcüye haftalık 140 bin poundluk teklif yaptığı ancak oyuncunun Premier Lig'de oynamak istemesi nedeniyle daha düşük ücretle Brighton'a imza attığı ifade edildi.

29 yaşındaki futbolcu kariyerinde daha önce 224 Premier Lig maçına çıktı. Danny Welbeck bu maçlarda 44 gol atarken 27 kez de asist yaptı.

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