DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen - Anadolu Efes: 70- 81

DarüÅŸÅŸafaka Tekfen - Anadolu Efes: 70- 81
ING Basketbol SÃ¼per Ligiâ€™nin 15. haftasÄ±nda Anadolu Efes, DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen'i 81-70 yendi.Â
ING Basketbol SÃ¼per Ligiâ€™nin 15. haftasÄ±nda Anadolu Efes, DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen'i 81-70 yendi.Â
MaÃ§Ä±n ilk periyoduna 10-0â€™lÄ±k seriyle baÅŸlayan Anadolu Efes, Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ koruyarak birinci Ã§eyreÄŸi 21-15 Ã¶nde geÃ§ti.Â
DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen, ikinci Ã§eyreÄŸin baÅŸÄ±nda Ã¼st Ã¼ste sayÄ±lar bulmasÄ±na raÄŸmen dÄ±ÅŸ ÅŸutlarda etkili olan konuk ekip, soyunma odasÄ±na 39-35 Ã¶nde gitti.Â
MÃ¼cadelenin ikinci yarÄ±sÄ±nda iyi hÃ¼cum yapan ve Ã¼Ã§ sayÄ±lÄ±k basketler bulan ev sahibi ekip, 3. periyot sonunda 58-57 Ã¼stÃ¼nlÃ¼k yakaladÄ±.Â
HÃ¼cumda tekrar etkili olmaya baÅŸlayan Anadolu Efes, skoru tekrar lehine Ã§evirdi ve sahadan 81-70 galip ayrÄ±ldÄ±.
Salon: Ayhan ÅžahenkÂ
Hakemler: Mehmet Keseratar, Kerem Baki, Ali KÃ¶seoÄŸluÂ
DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen: Erkan VeyseloÄŸlu, Luther 10, Magette 12, Andrews 9, Jerret 8, Emircan KoÅŸut 10, Berk Demir 9, DoÄŸuÅŸ Ã–zdemiroÄŸlu 6, Buford Jr 6, GÃ¶rkem DoÄŸan, Eray AkyÃ¼z
Anadolu Efes: DoÄŸuÅŸ Balbay 4, Moerman 3, Micic 9, Dunston 8, Simon 11, Larkin 14, Singleton 15, BuÄŸrahan Tuncer 9, SertaÃ§ ÅžanlÄ± 6, Tolga GeÃ§im 2Â
1. Periyot: 15-21Â
Devre: 35-39Â
3. Periyot: 58-57