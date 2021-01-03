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03.01.2021 - 00:45 | | AA

DarüÅŸÅŸafaka Tekfen - Anadolu Efes: 70- 81

ING Basketbol SÃ¼per Ligiâ€™nin 15. haftasÄ±nda Anadolu Efes, DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen'i 81-70 yendi.Â

DarüÅŸÅŸafaka Tekfen - Anadolu Efes: 70- 81
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ING Basketbol SÃ¼per Ligiâ€™nin 15. haftasÄ±nda Anadolu Efes, DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen'i 81-70 yendi.Â 

MaÃ§Ä±n ilk periyoduna 10-0â€™lÄ±k seriyle baÅŸlayan Anadolu Efes, Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ koruyarak birinci Ã§eyreÄŸi 21-15 Ã¶nde geÃ§ti.Â 

DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen, ikinci Ã§eyreÄŸin baÅŸÄ±nda Ã¼st Ã¼ste sayÄ±lar bulmasÄ±na raÄŸmen dÄ±ÅŸ ÅŸutlarda etkili olan konuk ekip, soyunma odasÄ±na 39-35 Ã¶nde gitti.Â 

MÃ¼cadelenin ikinci yarÄ±sÄ±nda iyi hÃ¼cum yapan ve Ã¼Ã§ sayÄ±lÄ±k basketler bulan ev sahibi ekip, 3. periyot sonunda 58-57 Ã¼stÃ¼nlÃ¼k yakaladÄ±.Â 

HÃ¼cumda tekrar etkili olmaya baÅŸlayan Anadolu Efes, skoru tekrar lehine Ã§evirdi ve sahadan 81-70 galip ayrÄ±ldÄ±.

DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen - Anadolu Efes: 70- 81

Salon: Ayhan ÅžahenkÂ 

Hakemler: Mehmet Keseratar, Kerem Baki, Ali KÃ¶seoÄŸluÂ 

DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen: Erkan VeyseloÄŸlu, Luther 10, Magette 12, Andrews 9, Jerret 8, Emircan KoÅŸut 10, Berk Demir 9, DoÄŸuÅŸ Ã–zdemiroÄŸlu 6, Buford Jr 6, GÃ¶rkem DoÄŸan, Eray AkyÃ¼z

Anadolu Efes: DoÄŸuÅŸ Balbay 4, Moerman 3, Micic 9, Dunston 8, Simon 11, Larkin 14, Singleton 15, BuÄŸrahan Tuncer 9, SertaÃ§ ÅžanlÄ± 6, Tolga GeÃ§im 2Â 

1. Periyot: 15-21Â 

Devre: 35-39Â 

3. Periyot: 58-57

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