03.10.2020 - 23:03 | | AA
Darüşşafaka Tekfen - Bahçeşehir Koleji: 91-95
ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 95-91 yendi.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 95-91 yendi.
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Musa Kazım Çetin
Darüşşafaka Tekfen: Andrews 16, Luther 8, Erkan Veyseloğlu, Gillon 11, Jerret 10, Doruk Dora, Berk Demir 10, Doğuş Özdemiroğlu 34, Troy Selim Şav 2, Sinan Güler
Bahçeşehir Koleji: Green 26, Aldridge 6, Perez 14, Jones 9, Deniz Kılıçlı 16, İsmet Akpınar 4, Hadi Özdemir 2, Rıdvan Öncel 14, Burak Can Yıldızlı 4, Thomas Akyazılı, Erkan Yılmaz
1. Periyot: 19-26
Devre: 42-47
3. Periyot: 67-70
Beş faulle çıkanlar: 34.35 Hadi Özdemir (Bahçeşehir Koleji), 38.35 Berk Demir (Darüşşafaka Tekfen)