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14.11.2020 - 23:31 | | AA

Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray: 91-82

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Darüşşafaka Tekfen, sahasında Galatasaray'ı 91-82 yendi.

Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray: 91-82
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Darüşşafaka Tekfen, sahasında Galatasaray'ı 91-82 yendi. 

Bu sonuçla Darüşşafaka Tekfen, ligde 3. galibiyetini aldı. Galatasaray ise 6. mağlubiyetini yaşadı. 

Mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray, 5. dakikayı 19-7 önde geçti. Ardından 11-0'lık seri yakalayan Darüşşafaka Tekfen, 8. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 18-19. Maçın ilk çeyreği 26-26 eşitlikle tamamlandı. 

İkinci periyodun ilk bölümünde ev sahibi takıma üstünlük kuran Galatasaray, 14. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 30-41. Kalan bölümde Darüşşafaka Tekfen, hücumda ve savunmada sergilediği etkili oyunla farkı kapattı ve soyunma odasına 45-45 eşitlikle gidildi. 

Üçüncü çeyrekte iki takım da dengeli bir oyun sergiledi. Darüşşafaka Tekfen, periyodun uzun bir bölümünde skor üstünlüğünü elinde tuttu ancak Galatasaray, son saniyelerde serbest atışlardan kaydettiği sayılarla final çeyreğine 66-64 önde girdi. 

Darüşşafaka Tekfen, son periyotta 7 sayı geriye düşmesine rağmen 33. dakikadan itibaren oyunun kontrolünü eline geçirdi. Yeşil-siyahlı takım, özellikle serbest atışlardan ve 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu üst üste basketlerle karşılaşmadan 91-82 galip ayrıldı.

Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray: 91-82

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk 

Hakemler: Aytuğ Ekti, Alper Özgök, Sinem Tetik 

Darüşşafaka Tekfen: Luther 5, Andrews 26, Doğuş Özdemiroğlu, Jerrett 29, Buford 6, Erkan Veyseloğlu 4, Doruk Dora 4, Berk Demir 2, Sinan Güler 15, Troy Selim Şav, Görkem Doğan 

Galatasaray: Tyus 6, Macon 18, Yiğit Arslan 7, Motum 12, Caner Erdeniz 12, Hunter 15, Eray Aydoğan 4, Williams 4, Ayberk Olmaz 4, Emir Oflaz, Ragıp Berke Atar 

1. Periyot: 26-26 

Devre: 45-45 

3. Periyot: 64-66

 

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