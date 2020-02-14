DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen - Galatasaray DoÄŸa Sigorta: 85-71

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14.02.2020 - 20:33 | | AA

DarüÅŸÅŸafaka Tekfen - Galatasaray DoÄŸa Sigorta: 85-71

Solgar Vitamin Erkekler TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen, Galatasaray DoÄŸa Sigorta'yÄ± 85-71 yenerek ilk finalist oldu.Â

DarüÅŸÅŸafaka Tekfen - Galatasaray DoÄŸa Sigorta: 85-71

Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen, Galatasaray DoÄŸa Sigorta'yÄ± 85-71 yenerek ilk finalist oldu.Â 

KarÅŸÄ±laÅŸmaya hÄ±zlÄ± hÃ¼cumlarla sayÄ± Ã¼reterek baÅŸlayan Galatasaray DoÄŸa Sigorta, GÃ¶ksenin KÃ¶ksal ve Webster ile etkili oldu. Ä°lk periyodu sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, 20-13 Ã¶nde tamamladÄ±.Â 

2. periyoda potasÄ±nÄ± iyi savunarak baÅŸlayan DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen, skor 20-20'de eÅŸitliÄŸi saÄŸladÄ± ve rakibine mola aldÄ±rdÄ±. MolanÄ±n ardÄ±ndan bulduÄŸu 4 sayÄ±lÄ±k farkÄ± koruyamayan DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen, 24-24 eÅŸitlikte oyunu tekrar mola ile kesti. Devre arasÄ±na Galatasaray DoÄŸa Sigorta'nÄ±n 38-37 Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle girildi.

Galatasaray DoÄŸa Sigorta ve DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen'in Ã§ok sayÄ±da boÅŸ hÃ¼cum yaptÄ±ÄŸÄ± ve oyunda Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kuramadÄ±ÄŸÄ± 3. periyot, Kartal Ã–zmÄ±zrak'Ä±n Ã¼st Ã¼ste attÄ±ÄŸÄ± basketler sonucunda DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen'in 56-50 Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle bitti.Â 

4. periyoda iyi baÅŸlayan DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen, 3. dakika geride kalÄ±rken skor 63-52'de farkÄ± 11'e Ã§Ä±kardÄ±. PotasÄ±nÄ± iyi savunan, hÃ¼cumda Kartal Ã–zmÄ±zrak ve Sinan GÃ¼ler ile etkinliÄŸini sÃ¼rdÃ¼ren DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen, karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 85-71 kazandÄ±.

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Keseratar, Alper AltuÄŸ KÃ¶selerli, Can MavisuÂ 

DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen: Ramirez 2, Sinan GÃ¼ler 8, Erkan VeyseloÄŸlu 2, Hamilton 8, Jones 8, Kartal Ã–zmÄ±zrak 25, Berk Demir 8, DoÄŸuÅŸ Ã–zdemiroÄŸlu 13, Colson 11, Mahir AÄŸvaÂ 

Galatasaray DoÄŸa Sigorta: Webster 14, Harrison 15, Poythress 7, Auguste 11, HÃ¼seyin GÃ¶ksenin KÃ¶ksal 15, Hasan Emir GÃ¶kalp 2, Can Korkmaz 4, Ege Arar, Ayberk Olmaz 3

1. Periyot: 13-20Â 

Devre: 37-38Â 

3. Periyot: 56-50Â 

5 faulle oyundan Ã§Ä±kan: Hamilton 39.46 (DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen)

DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen - Galatasaray DoÄŸa Sigorta: 85-71

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