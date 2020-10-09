09.10.2020 - 19:29 | | AA
DarüÅŸÅŸafaka Tekfen, kadrosuna Buford'u kattÄ±!
DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen, ABD'li forvet William Terrell Buford'u kadrosuna kattÄ±.Â
ING Basketbol SÃ¼per Ligi ekiplerinden DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen, ABD'li forvet William Terrell Buford'u kadrosuna kattÄ±.Â
YeÅŸil-siyahlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, son olarak Ä°talya'da Virtus Roma formasÄ±nÄ± giyen 30 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun transfer edildiÄŸi belirtildi.
Â Buford'un, bugÃ¼n yapÄ±lan antrenmana da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.