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09.10.2020 - 19:29 | | AA

DarüÅŸÅŸafaka Tekfen, kadrosuna Buford'u kattÄ±!

DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen, ABD'li forvet William Terrell Buford'u kadrosuna kattÄ±.Â

DarüÅŸÅŸafaka Tekfen, kadrosuna Buford'u kattÄ±!
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ING Basketbol SÃ¼per Ligi ekiplerinden DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen, ABD'li forvet William Terrell Buford'u kadrosuna kattÄ±.Â 

YeÅŸil-siyahlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, son olarak Ä°talya'da Virtus Roma formasÄ±nÄ± giyen 30 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun transfer edildiÄŸi belirtildi.

Â Buford'un, bugÃ¼n yapÄ±lan antrenmana da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen, kadrosuna Bufordu kattÄ±

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