DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen, ULEB Avrupa KupasÄ±na veda etti

DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, ULEB Avrupa KupasÄ± son 16 turu E Grubu son maÃ§Ä±nda Ä°talya temsilcisi Segafredo Virtus Bologna'ya 106-96 yenilerek elendi.Â

KarÅŸÄ±laÅŸma, TÃ¼rkiye'nin yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle Ä°talya'ya uyguladÄ±ÄŸÄ± seyahat kÄ±sÄ±tlamasÄ± yÃ¼zÃ¼nden Avrupa Ligi yÃ¶netiminin kararÄ±yla SÄ±rbistan'Ä±n baÅŸkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynandÄ±.

Â MÃ¼cadeleye etkili baÅŸlayan Segafredo Virtus Bologna, ilk Ã§eyreÄŸi 30-14 Ã¼stÃ¼n tamamladÄ± ve devre arasÄ±na 52-40 Ã¶nde gitti.Â

Ä°kinci yarÄ±ya daha skorer bir oyunla giren DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyrekte farkÄ± bir ara 4 sayÄ±ya kadar indirse de final periyoduna 79-68 Ä°talya ekibinin Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle geÃ§ildi.

Son Ã§eyrekte rakibinin skora ortak olmasÄ±na izin vermeyen Segafredo Virtus Bologna, mÃ¼cadeleden 106-96 galip ayrÄ±ldÄ±.Â

Grupta Ã¼Ã§er galibiyet ve maÄŸlubiyet alan DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ olarak Avrupa'ya veda etti. DÃ¶rt galibiyete ulaÅŸan Segafredo Virtus Bologna ise SÄ±rbistan ekibi Partizan NIS'in ardÄ±ndan ikinci olarak Ã§eyrek finale kaldÄ± ve G Grubu'nu lider bitiren Fransa'nÄ±n Monaco takÄ±mÄ±yla eÅŸleÅŸti.