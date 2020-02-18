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18.02.2020 - 12:43 |

David Beckham tarihi sponsorluk anlaşması

David Beckham sahip olduğu kulübü Inter Miami için Katar’la tarihi bir anlaşma yaptı. 235 milyon dolarlık anlaşmayla MLS ekibi ekonomik anlamda dev bir gelir elde edecek.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Dünya futbolunun ünlü isimlerinden David Beckham, ABD’deki kulübü Inter Miami için Katar’la tarihi bir sponsorluk anlaşması yaptı. The Sun’da yer alan habere göre, MLS ekiplerinden Inter Miami, Katar ile 235 milyon dolar değerinde bir anlaşmaya vardı.

Yapılan anlaşmada; Katar’ın logosunun Inter Miami’nin formasında, antrenman malzemelerinde, kıyafetlerinde, stadında ve tesislerinde yer alacağı kaydedildi. Katar’ın David Beckham isminin de etkisiyle bu anlaşmayı yapmayı çok istediği bildirildi.

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Beckham’ın da kulübü adına bu çok önemli maddi kaynağı kaçırmamak için istekli davrandığı dile getirildi.

David Beckham tarihi sponsorluk anlaşması

David Beckham tarihi sponsorluk anlaşması

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