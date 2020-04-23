23.04.2020 - 13:43 | | Ä°STANBUL (AA) -
De Colo'dan 23 Nisan mesajÄ±
FenerbahÃ§e Beko'nun yÄ±ldÄ±zÄ±, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±ylaÂ kutlama mesajÄ± paylaÅŸtÄ±.Â
FenerbahÃ§e Beko Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n FransÄ±zÂ oyuncusu Nando de Colo, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±ylaÂ kutlama mesajÄ± paylaÅŸtÄ±.Â
Twitter hesabÄ±ndan Ã§ocuklarÄ±yla beraber Ã§ektiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ paylaÅŸan DeÂ Colo, "Merhaba, kÄ±zÄ±mla beraber Ã§ocuklara adanmÄ±ÅŸ bu Ã¶zel gÃ¼nÃ¼ kutlamak istedik.Â Ä°yi bayramlar." ifadelerini kullandÄ±.
Â
Â
Â Â