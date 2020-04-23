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23.04.2020 - 13:43 | | Ä°STANBUL (AA) -

De Colo'dan 23 Nisan mesajÄ±

FenerbahÃ§e Beko'nun yÄ±ldÄ±zÄ±, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±ylaÂ  kutlama mesajÄ± paylaÅŸtÄ±.Â

De Colo'dan 23 Nisan mesajÄ±

FenerbahÃ§e Beko Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n FransÄ±zÂ  oyuncusu Nando de Colo, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±ylaÂ  kutlama mesajÄ± paylaÅŸtÄ±.Â 

Twitter hesabÄ±ndan Ã§ocuklarÄ±yla beraber Ã§ektiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ paylaÅŸan DeÂ  Colo, "Merhaba, kÄ±zÄ±mla beraber Ã§ocuklara adanmÄ±ÅŸ bu Ã¶zel gÃ¼nÃ¼ kutlamak istedik.Â  Ä°yi bayramlar." ifadelerini kullandÄ±.

De Colodan 23 Nisan mesajÄ±

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