De Rossi: Buffon hatalarını Juventus'ta yapsın

Daniele De Rossi, İspanya ile oynanan ve 1-1 sona eren maçta büyük bir hata yapan Gianluigi Buffon'a destek verse de bu tip hataları milli takımında değil kulüp takımında yapmasını istedi.

Tecrübeli eldiven, maçın ilk yarısında boşa çıkınca İspanyollar Vitolo ile cezayı kesti. İtalyanlar'a puanı getiren golü ise De Rossi penaltıdan kaydetti.

Karşılaşma sonrası Rai Sport'a konuşan De Rossi, "O tarihin en iyi kalecisi. Ama onun da hata yapmaya hakkı var. Sonuçta bir makine değil. Ama bu tip hataları milli takımda yapmasından çok Juventus'ta yapmasını tercih ederim." ifadelerini kulllandı. (Goal)