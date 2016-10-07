MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri De Rossi: Buffon hatalarını Juventus'ta yapsın
07.10.2016 - 13:34 |

De Rossi: Buffon hatalarını Juventus'ta yapsın

De Rossi, tecrübeli eldivenin İspanya maçında büyük bir hata yaparak İspanya'ya golü hediye etmesine ilginç bir tepki verdi.

Daniele De Rossi, İspanya ile oynanan ve 1-1 sona eren maçta büyük bir hata yapan Gianluigi Buffon'a destek verse de bu tip hataları milli takımında değil kulüp takımında yapmasını istedi.

Tecrübeli eldiven, maçın ilk yarısında boşa çıkınca İspanyollar Vitolo ile cezayı kesti. İtalyanlar'a puanı getiren golü ise De Rossi penaltıdan kaydetti.

Karşılaşma sonrası Rai Sport'a konuşan De Rossi, "O tarihin en iyi kalecisi. Ama onun da hata yapmaya hakkı var. Sonuçta bir makine değil. Ama bu tip hataları milli takımda yapmasından çok Juventus'ta yapmasını tercih ederim." ifadelerini kulllandı. (Goal)

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
      Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
      Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    Sıradaki Haber