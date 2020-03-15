Debirde üç puan formülü

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, Beşiktaş derbisini kazanmak için son direktiflerini verdi. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş’ın zaaflarını tek tek futbolcularına anlatırken, alınacak savunma önlemleri konusunda da bir dizi uyarıda bulundu. Yapılan analizlerle Beşiktaş’ın olumlu ve olumsuz yönleri de futbolcularla paylaşıldı.



1 KARİUS’UN HATALARI: Alman kalecinin zaman zaman yaptığı bireysel hatalar ve ıskaları üzerinde duruldu. Falcao dışında, Feghouli ve Onyekuru’nun da sürekli kaleyi düşünmesi, Ömer, Lemina ve Seri gibi şut özelliği orta alan oyuncularından da kaleyi yoklamaları istendi.

2 SAVUNMA AĞIR: Beşiktaş’ın savunma hattının ağır olması karşısında Onyekuru ve Feghouli’nin koşu yoluna toplar atılacak. Bu noktada Falcao savunmayı meşgul edip, dikkat dağıtacak. Tempolu bir oyun hedeflenecek.

3 ORTADA DİRENÇ: Beşiktaş orta sahasında Atiba ve Elneny gibi fizik gücü yüksek, dirençli futbolcuların bulunması karşısında oluşabilecek zaaf hız ve tempo ile aşılmaya çalışılacak. Lemina, Seri ve Ömer üçlüsü bu bu alanda mümkün olduğunca oyunu hızlandırmaya çalışacak.

4 BOATENG ÇEKİNCESİ: Sarı-kırmızılı teknik kadronun en çekindiği isim; Boateng... Güçlü fiziği ile Alman futbolcunun sorun yaratacağı öngörüyor. Boateng’in forvet arkası gibi oynamasının yaratacağı riskler oyunculara anlatılırken, bu noktada Lemina ekstra mesai yapacak.

5 BEKLERE UYARI: Mariano’ya N’Koudou, Saracchi’ye de Lens uyarısı yapıldı. Savunma arkasına koşularına dikkat çekilerek, defansif yönden işlerin zor olduğu belirtildi.

Loris Karius, Genç Kalecilerle Buluştu