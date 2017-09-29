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29.09.2017 - 15:20 | | İSTANBUL (AA)

Dele Alli'ye 1 maç ceza

FIFA, hakeme yaptığı el hareketi nedeniyle İngiliz futbolcu Dele Alli'yi bir maçtan men etti.

Dele Alli'ye 1 maç ceza
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), İngiliz futbolcu Dele Alli'ye bir maç ceza verdi.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İngiltere'nin Slovakya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta hakem Clement Turpin'e el hareketi yapan 21 yaşındaki İngiliz futbolcu Dele Alli, bir maçtan men ve 5 bin İsviçre Frangı para cezasına çarptırıldı.

Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen ve milli takımla 21 maça çıkan Alli, Slovakya maçından sonraki açıklamasında el hareketini hakeme değil, yakın arkadaşı Kyle Walker'a yaptığını iddia etmişti.

F Grubu'nda 20 puanla lider durumda bulunan İngiltere, 5 Ekim'de sahasında Slovenya, 8 Ekim'de de deplasmanda Litvanya ile karşılaşacak.

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