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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Dele Alli'ye bir maçlık "koronavirüs" cezası
11.06.2020 - 17:31 | | ANKARA (AA) -

Dele Alli'ye bir maçlık "koronavirüs" cezası

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Dele Alli'ye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı video içeriğinin uygun olmaması gerekçesiyle bir maç men cezası verildi.

Dele Alli'ye bir maçlık "koronavirüs" cezası
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İngiltere Futbol Birliğinden yapılan açıklamada, sosyal medya hesabından uygun olmayan içerikli video yayınladığı gerekçesiyle Tottenham'da forma giyen Alli'ye bir maç men cezası verildiği belirtildi.

Tottenham ile Manchester United arasında 19 Haziran'da oynanacak lig maçında görev alamayacak İngiliz oyuncu, 50 bin sterlin para ve koronavirüse ilişkin zorunlu eğitim alma cezalarına da çarptırıldı.

Dele Alli ise gelen tepkiler üzerine söz konusu eylemi nedeniyle taraftarlardan ve İngiltere Futbol Birliğinden özür diledi. Alli, şubat ayında sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Asyalı bir vatandaşı çekerek onu yeni tip koronavirüsle bağdaştırıcı ifadeler kullanmıştı.

Dele Alliye bir maçlık koronavirüs cezası

 

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