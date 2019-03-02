Celal Umut Eren

Turuncu-lacivertlilerde de en çok beklentilerin olduğu ismin başında Demba Ba geliyor.

Devre arasında kadroya katılan isimlerden Senegalli yıldızın, fiziksel ve performans anlamında her hafta daha iyiye gitmesi umutları artırıyor.

Şimdiden ligde 4 maçta 68 dakika oynamasına rağmen 2 golü bulunan Demba Ba’nın bilhassa son 6-7 haftada daha fazla süre alması amaçlanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın çok güvendiği yıldız forvetin yavaş yavaş ilk 11’e dahil edileceği belirtiliyor.

Profesyonellik bakımından da oldukça çalışkan bir isim olan Ba, tam not alıyor. Şu andaki performansıyla bile ligde birçok oyuncuyu geçen Ba; Galatasaray’da 1 golü olan Diagne, Fenerbahçe’de sezon başından beri tek gol atan Slimani ve Beşiktaş’ta Larin’i sezonun ikinci yarı değerlendirmesinde geçmeyi başardı.