Demba Ba sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı

Bu sezon ligde şampiyonluk hesapları yapan Medipol Başakşehir, Demba Ba'nın sakatlık haberiyle sarsıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Göztepe maçı öncesi takımının durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Devre arası transfer döneminde takıma katılan Demba Ba'nın sağlık durumunu değerlendiren Avcı, 'Demba Ba'nın sakatlığı devam ediyor. Büyük ihtimalle sezonu kapattı.' şeklinde görüş bildirdi.