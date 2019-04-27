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27.04.2019 - 09:38 |

Demba Ba sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı

Medipol Başakşehir sakatlık şoku yaşıyor. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Abdullah Avcı, deneyimli santrfor Demba Ba'nın sakatlığından dolayı sezonu kapattığını açıkladı.

Demba Ba sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı
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Bu sezon ligde şampiyonluk hesapları yapan Medipol Başakşehir, Demba Ba'nın sakatlık haberiyle sarsıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Göztepe maçı öncesi takımının durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Devre arası transfer döneminde takıma katılan Demba Ba'nın sağlık durumunu değerlendiren Avcı, 'Demba Ba'nın sakatlığı devam ediyor. Büyük ihtimalle sezonu kapattı.' şeklinde görüş bildirdi.

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