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10.07.2020 - 07:00 |

Demba Ba ve Papiss Cisse Süper Lig’de tarih yazıyor!

35 yaşındaki iki Senegalli forvet; Demba Ba ve Papiss Cisse Süper Lig'de adeta tarih yazıyor.

Demba Ba ve Papiss Cisse Süper Lig’de tarih yazıyor!
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Süper Lig’de 2019-20 sezonunda 35 yaşındaki iki Senegalli forvet; Demba Ba ve Papiss Cisse adeta tarih yazıyor. Milli Takım ve Newcastle United’da beraber oynayan ikili, Türkiye’de farklı takımlarda da olsalar golleriyle alkışları topluyorlar.

Demba Ba bu sezon 11 golle Başakşehir’in şampiyonluk mücadelesinde başrol oynuyor. Papiss Cisse de 22 golle hem gol krallığında zirvede hem de Alanyaspor’u ilk 5 ile Türkiye Kupası’nda finale taşıyor.

Demba Ba Süper Lig kariyerinde 39 gol atarken, Papiss Cisse de şimdiden 38 gole ulaştı.

Demba Ba ve Papiss Cisse Süper Lig’de tarih yazıyor

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