Demba Ba'nın aklı Rusya'da!

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Cenk Tosun’un Everton’a transferi sonrası kadrosuna forvet takviyesi yapacak olan Beşiktaş’ta adaylardan biri olan Demba Ba sürpriz bir çıkış yaptı. Ülkesi Senegal’de açıklamalar yapan Ba, Dünya Kupası’nı işaret etti. Tecrübeli forvert, ne yapıp edip Rusya’da olmak istediğini aktardı.

Beşiktaş’ta daha önce 2 farklı dönemde oynayan Demba Ba, Dünya Kupası’nı işaret edip, “Bunu göz ardı edemem, Dünya Kupası’nda takımın bir parçası olmak istiyorum. Dünyanın hangi köşesinde olursa olsun hangi Senegalli’ye sorarsanız, size Dünya Kupası’nda oynamak isteyeceğini söyler. Dünya Kupası’nda oynamak istiyorum” dedi.

Bu konuda çok çaba harcadığını kaydeden Ba, “Milli takıma geri dönebilmek için çok çalışıyorum. Çünkü eğer geri dönersem milli takıma bir dinamizm katabilirim” diye konuştu.

Öte yandan, Demba Ba’nın 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yeniden transfer çalışmaları için başlayacağını aktarıldı.

Senegalli forvetin yeni yılla beraber Dünya Kupası’nda olabilmek ve Senegal Milli Takımı’na dönebilmek adına transfer çalışmalarında gerekli olan hamleleri yapacağı bildirildi.

32 yaşındaki Demba Ba, şu anda Çin’deki kulübü Shanghai ile görüşerek bonservisini almaya çalışıyor.