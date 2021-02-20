Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSivasspor Haberleri Demir Grup Sivasspor, 'Anadolu derbisi'ne hazır
20.02.2021 - 11:45 | | Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) -

Demir Grup Sivasspor, 'Anadolu derbisi'ne hazır

SPOR Toto Süper Lig'de bu sezon geçen yılın gerisinde kalan ve beklentileri karşılayamayan Demir Grup Sivasspor, yarın oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçı ile çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Demir Grup Sivasspor, 'Anadolu derbisi'ne hazır
ABONE OL

Sezon başında Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş gibi önemli oyuncularını kaybeden Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi maçları, koronavirüs vakaları ve sakatlıklar nedeniyle istediği sonuçları elde edemedi.

Son olarak ligin 24'üncü haftasında deplasmanda 4-2 kazandığı Ankaragücü maçı ile moral bulan Demir Grup Sivasspor, BAY geçtiği 25'inci haftanın ardından yarın evinde 'Anadolu derbisi' olarak nitelendirilen maçta Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak. Topladığı 28 puan ile haftaya ligin 14'üncü sırasında giren Demir Grup Sivasspor, Kayseri maçını ikinci devre için önemli bir başlangıç olarak görüyor. Geride kalan 25 haftada kendi sahasında oynadığı karşılaşmalarda 4 mağlubiyet ve 5 beraberlik alan kırmızı-beyazlılar sadece 2 kez kazanabildi. Demir Grup Sivasspor, deplasmanda ise 4 galibiyet ve 5 beraberlik elde ederek daha iyi bir görüntü çizdi. Kırmızı-beyazlılar iç sahadaki kötü sonuçları Kayserispor maçı ile geride bırakmaya hazırlanıyor.

Sivasspor'da sakatlıkları nedeni ile Appindangoye, Caner ve Claudemir forma giyemeyecek. Kırmızı-beyazlıların yarın 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak Kayserispor maçına Muammer Zülfikar, Ahmet, Robin, Camara, Uğur, Erdoğan, Hakan, Cofie, Gradel, Fayçal ve Yatabare 11'i ile başlaması bekleniyor.

Demir Grup Sivasspor, Anadolu derbisine hazır

Fenerbahçe Beko 89-84 Alba Berlin | ÖZET
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Belhanda için Beşiktaş iddiası
    Belhanda için Beşiktaş iddiası
  2. Altay'dan tarihi galibiyet
    Altay'dan tarihi galibiyet
  3. Antalyaspor'da 3 eksik
    Antalyaspor'da 3 eksik
  4. Sivasspor, 'Anadolu derbisi'ne hazır
    Sivasspor, 'Anadolu derbisi'ne hazır
  5. 3'üncü Lig'de liderlik yarışı
    3'üncü Lig'de liderlik yarışı
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzon yerel basını: "Siz gidin ağabeyiniz gelsin!"

Trabzon yerel basını: "Siz gidin ağabeyiniz gelsin!"

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İsveç maçı kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İsveç maçı kadrosu açıklandı

Trabzonspor'un 2021 yılındaki yükselişi sürüyor

Trabzonspor'un 2021 yılındaki yükselişi sürüyor

NBA'de Jazz'ı, Clippers durdurdu

NBA'de Jazz'ı, Clippers durdurdu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet