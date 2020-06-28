Demir Grup Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor (CANLI)
Süper Lig'de zirve için yarışan Demir Grup Sivasspor, 29. hafta maçında bugün sahasında kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadele saat 18.30'da başladı.
Sivasspor, Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor karşı karşıya geliyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma Saat 18.30'da başladı.
Sivasspor 0-1 Kayserispor
GOL: 45+3 Hasan Hüseyin (Kayserispor)
Kaçan penaltı: 12' Mert Hakan Yandaş (Sivasspor)
İLK 11'LER
Sivasspor 11: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Cluademir, Mert Hakan, Emre, Fernando, Yatabare
Kayserispor 11: Lung, Djedje, Sapunaru, Diego, Hasan, Mesanovic, Rienstra, Mensah, Campanharo, P. Henrique, Kravets
Sivasspor, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 53 puanla 3. sırada yer alırken, düşme hattındaki Kayserispor ise 28 puanla 17. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 4-1 Sivasspor üstünlüğüyle sona ermişti.
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