Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: 1-1

Süper Lig'de zirve mücadelesi için son derece kritik olan karşılaşmada Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir'i konuk etti.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçse de gol sesi çıkmadı. Mücadelenin ikinci yarısında Demba Ba 66. dakikada sahne aldı ve Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 80'i gösterirken bu kez Yatabare attığı golle skoru dengeleyen isim oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 42'ye yükseltirken maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü, Başakşehir ise 40. puanını hanesine yazdırdı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Halis Özkahya, Bahtiyar Birinci, Kamil Çetin

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Barış Yardımcı (Dk. 9 Claudemir), Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fatih Aksoy, Mert Hakan Yandaş, Ziya Erdal (Dk. 79 Papp), Fernando (Dk. 70 Yasin Öztekin), Yatabare

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Visca, Mahmut Tekdemir (Dk. 87 Aleksic), İrfan Can Kahveci, Elia (Dk. 70 Gulbrandsen), Demba Ba (Dk. 79 Skrtel), Crivelli

Goller: Dk. 66 Demba Ba (Medipol Başakşehir), Dk. 80 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 74 Clichy, Dk. 78 Visca, Dk. 90 1 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)

İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Barış, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Ziya, Yatabare

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Mert Hakan'nız zayıf vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.

31. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Visca'nın şutunda kaleye giden topu Claudemir uzaklaştırmayı başardı.

32. dakikada Elia'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Demba Ba’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

39. dakikada Uğur'un sol kanattan ortasında topla buluşan Fernando meşin yuvarlağı kaleye göndermek istese de savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

52. dakikada Appindangoye'den kaptığı topla soldan ceza alanına giren Demba Ba, çapraz pozisyondan vuruşunda topu auta gönderdi.

61. dakikada Sivasspor gole çok yaklaştı. Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı çizgisi üzerinden kaleyi karşıdan gören noktadan yerden etkili vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Medipol Başakşehir savunması meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

66. dakikada Medipol Başakşehir golü buldu. İrfan Can Kahveci'nin pasında penaltı noktasının biraz gerisinde Visca'nın bekletmeden vuruşunda Uğur Çiftçi'nin müdahale ettiği meşin yuvarlak kale alanında boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Demba Ba, topu filelerle buluşturdu: 0-1.

80. dakikada Sivasspor eşitliği sağladı. Papp'ın soldan ceza alanına ortasında Yatabare'nin uzak köşeye kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

90+ 2. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert Günok, topu son anda kornere tokatladı.

90+ 4. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı dışından sol çaprazdan etkili şutunda kaleci Mert Günok, topu güçlükle kornere çeldi.

Mücadele 1-1 tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'de 21. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, geçen hafta deplasmanda Gaziantep FK karşısında 5-1 yenildikleri lig maçının ilk 11'inden 3 ismi değiştirdi.

Çalımbay, sakatlıkları devam eden Marcelo Goiano, Emre Kılınç ve Erdoğan Yeşilyurt'un yerine Barış Yardımcı, Ziya Erdal ve Fernando Andrade'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Arouna Kone, Petar Skuletic, Marcelo Goiano, Emre Kılınç ve Erdoğan Yeşilyurt ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor maçında kırmızı kart gören Isaac Cofie kadroda yer almadı.

Medipol Başakşehir cephesi

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da ligin 20. haftasında 3-1 kazandıkları Gençlerbirliği kadrosunda 2 değişikliğe gitti.

Buruk, hafif sakatlığı bulunan Martin Skrtel'in yerine savunmada Carlos Ponck'a, Godson Azubuike'nin yerine ise İrfan Can Kahveci'ye forma verdi.

İstanbul ekibinde hasta olan Mehmet Topal ve sakatlığı bulunan Robinho kadroda yer almadı.

Sivas'ta soğuk hava

Sivas'ta karşılaşma sırasında kar yağışı etkili oldu. Tribündeki skor ekranında hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece olarak gösterildi. Yedek kulübesindeki oyuncular ve bazı taraftarlar, dondurucu soğuktan battaniyelerle korunmaya çalıştı.

Soğuk hava nedeniyle tribünler dolmadı. Medipol Başakşehir için ayrılan misafir tribününde yer alan iki taraftar, "Çok olanlar değil inananlar kazanır" pankartıyla takımlarına destek oldu.