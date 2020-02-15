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15.02.2020 - 14:35 | | İHA

Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır

Sivasspor, Süper Lig’in 22. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmaların ardından Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip öğleden sonra hava yoluyla Trabzon’a giderek kampa girecek. Mücadelede hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.

Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır

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