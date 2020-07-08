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08.07.2020 - 18:15 |

Demir Grup Sivasspor-Yeni Malatyaspor (CANLI)

Süper Lig'de üçüncülüğü korumak isteyen Sivasspor kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor... Zorlu mücadeleyi Skorer'den canlı anlatımla aktarıyoruz...

Demir Grup Sivasspor-Yeni Malatyaspor (CANLI)
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Süper Lig'de son haftalarda düşüş yaşayan Demir Grup Sivasspor kendi evinde kümede kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor...

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 18.30'da başlayan karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu...

Demir Grup Sivasspor-Yeni Malatyaspor (CANLI)

Demir Grup Sivasspor-Yeni Malatyaspor (CANLI)

İLK 11'LER

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Isaac Cofie, Fatih, Mert Hakan, Erdoğan, Emre, Yatabare

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Acquah, Donald, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Gökhan Töre, Umut Bulut

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

11. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı önünden etkili vuruşunda, kaleci Farnolle topu kornere çeldi.

14. dakikada sağdan şekillenen Malatyaspor atağında Gökhan Töre'nin pasında Robin Yalçın'ın ceza yayı içinden plase vuruşunda, top yan direğe çarparak oyun alanını terk etti.

20. dakikada Umut Bulut'un sağdan ceza alanına gönderdiği topu kontrol eden Robin Yalçın'ın yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlağı güçlükle kontrol eden kaleci Samassa gole izin vermedi.

41. dakikada Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.

 

 

 

Alisson ve Mohamed Salah'ın antrenman görüntüleri...
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