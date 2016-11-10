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10.11.2016 - 11:22 | | İSTANBUL (AA)

Demirören: Milli takımımız ülkemizi gururlandıracak

TFF Başkanı Demirören, "Türkiye-Kosova karşılaşmasında milli takımımızın ülkemizi gururlandıracağına inancım tam" dedi.

Demirören: Milli takımımız ülkemizi gururlandıracak
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Antalya'da 12 Kasım Cumartesi günü Kosova'yla yapacağı maçta, ülkeyi gururlandıracak bir sonuç elde edeceğine inandığını söyledi.

Demirören, Türkiye-Kosova maçı için hazırlanan maç günü kitapçığında yer alan açıklamasında, kısa bir zaman önce FIFA ve UEFA'ya üyeliği kabul edilen Kosova takımıyla ilk resmi karşılaşmayı yapacakları için heyecanlı olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Milli takımımızın önemli turnuvalarda sürekli yer almasını prensip haline getirmemiz gerektiğini savunuyoruz. Futbol şehrimiz Antalya'nın yeni yapılan stadyumunun milli takımlar düzeyinde ilk resmi maçı olan Türkiye-Kosova karşılaşmasında milli takımımızın ülkemizi gururlandıracağına inancım tam. Dostluğu uzun yıllara dayanan Türkiye ile Kosova arasındaki ilk resmi karşılaşmanın fair play ruhuyla oynanacağına yürekten inanıyorum."

Terim: Maç zorlu geçecek

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ise kardeş ülke Kosova'yı ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Milli takımımız, son derece güçlü takımların yer aldığı bir grupta. FIFA Dünya Kupası'na katılma hedefine ulaşmak için öncelikle evimizdeki maçların tümünü kazanmak istiyoruz. Bu çerçevede Kosova karşılaşmasında parolamız mutlak galibiyet olacak. Ayrıca bu maçın milli takımımız için bir çıkış sürecinin başlangıcı olmasını istiyoruz. Rakibimiz uluslararası alanda deneyimsiz olsa da köklü bir futbol ekolünün izlerini taşıyor. Onlar da her maça ülkelerini en iyi şekilde tanıtmak ve temsil etmek için çıkıyor. Bu nedenle karşılaşma son derece zorlu geçecek."

Ay-yıldızlı takımın en büyük gücünün yine taraftarı olacağını vurgulayan Terim, "Takımımız sahada rakibini ciddiye alarak mücadele edecek ve oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapacak. Her zaman olduğu gibi Kosova maçında da Türk Milli Takımı'nın en önemli itici güçlerinden biri Antalya'da tribünleri dolduracak taraftarımız olacak. Biz de onların desteğine galibiyet ve güzel futbol ile karşılık vermek için sahaya çıkacağız. Taraftarımıza şimdiden teşekkür ediyor, kardeş ülke Kosova'ya da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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