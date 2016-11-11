Deneyimsiz ama tehlikeli

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Antalya’da kardeş ülke Kosova’yı ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını bildirdi.

Maç kitapçığındaki yazısında karşılaşmayı değerlendiren ay-yıldızlı hoca, “FIFA Dünya Kupası’na katılma hedefine ulaşmak için öncelikle evimizdeki maçların tümünü kazanmak istiyoruz. Bu çerçevede Kosova karşılaşmasında parolamız mutlak galibiyet olacak. Ayrıca bu maçın milli takımımız için bir çıkış sürecinin başlangıcı olmasını istiyoruz. Rakibimiz uluslararası alanda deneyimsiz olsa da köklü bir futbol ekolünün izlerini taşıyor. Onlar da her maça ülkelerini en iyi şekilde tanıtmak ve temsil etmek için çıkıyor. Bu nedenle karşılaşma son derece zorlu geçecek” görüşlerini dile getirdi.

Fatih Terim, ay-yıldızlı ekibimizin en büyük gücünün yine taraftarı olacağını da dile getirdi. Terim, “Takımımız sahada rakibini ciddiye alarak mücadele edecek ve oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapacak. Her zaman olduğu gibi Kosova maçında da Türk Milli Takımı’nın en önemli itici güçlerinden biri Antalya’da tribünleri dolduracak taraftarımız olacak. Biz de onların desteğine galibiyet ve güzel futbol ile karşılık vermek için sahaya çıkacağız. Taraftarımıza şimdiden teşekkür ediyor, kardeş ülke Kosova’ya da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.