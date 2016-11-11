MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Deneyimsiz ama tehlikeli
11.11.2016 - 02:30 |

Deneyimsiz ama tehlikeli

Fatih Terim, Kosova’nın uluslararası alanda deneyimsiz olsa da köklü bir futbol ekolünün izlerini taşıdığını söyledi, “Her maça ülkelerini en iyi şekilde tanıtmak için çıkıyorlar. Bu nedenle karşılaşma bizim için son derece zor geçecek” dedi.

Deneyimsiz ama tehlikeli
ABONE OL

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Antalya’da kardeş ülke Kosova’yı ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını bildirdi.

Maç kitapçığındaki yazısında karşılaşmayı değerlendiren ay-yıldızlı hoca, “FIFA Dünya Kupası’na katılma hedefine ulaşmak için öncelikle evimizdeki maçların tümünü kazanmak istiyoruz. Bu çerçevede Kosova karşılaşmasında parolamız mutlak galibiyet olacak. Ayrıca bu maçın milli takımımız için bir çıkış sürecinin başlangıcı olmasını istiyoruz. Rakibimiz uluslararası alanda deneyimsiz olsa da köklü bir futbol ekolünün izlerini taşıyor. Onlar da her maça ülkelerini en iyi şekilde tanıtmak ve temsil etmek için çıkıyor. Bu nedenle karşılaşma son derece zorlu geçecek” görüşlerini dile getirdi.

Fatih Terim, ay-yıldızlı ekibimizin en büyük gücünün yine taraftarı olacağını da dile getirdi. Terim, “Takımımız sahada rakibini ciddiye alarak mücadele edecek ve oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapacak. Her zaman olduğu gibi Kosova maçında da Türk Milli Takımı’nın en önemli itici güçlerinden biri Antalya’da tribünleri dolduracak taraftarımız olacak. Biz de onların desteğine galibiyet ve güzel futbol ile karşılık vermek için sahaya çıkacağız. Taraftarımıza şimdiden teşekkür ediyor, kardeş ülke Kosova’ya da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
      Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
      Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    Sıradaki Haber