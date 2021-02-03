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03.02.2021 - 23:50 | | Fanatik

Deniz Çoban: Veysel'in ikinci sarı kartı yanlış!

Fanatik Gazetesi yazarı Deniz Çoban, Süper Lig'in yayıncı kuruluşunda Antalyaspor-Beşiktaş mücadelesinin önemli ve tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Çoban, Veysel Sarı'nın gördüğü kırmızı kartı da yorumladı.

Deniz Çoban: Veysel'in ikinci sarı kartı yanlış!
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Deniz Çoban'ın Beinsports'taki değerlendirmeleri şu şekilde:

"Veysel Sarı'nın ilk kartı doğru"

Veysel Sarı'nın Nsakala'ya yaptığı ilk faulde sarı kart görmesi doğru. Ayaklar yerde, kramponlar rakibe gitmiyor, yaralayıcı bir hareket değil.

"İkinci sarı kart çok ağır, faul bile şüpheli..."

Hakem ilk başta faulu Antalyaspor yani savunma lehine vermiş gibi hareket ediyor. Sonra da elini açtığını söylüyor Veysel'e... Burada çok küçük bir hamle var. Burada en fazla faul olur. Kart olmaz. Larin de yüzünü tutuyor. Oyuncular da hakemi yanıltıyor. Bu asla ve asla sarı kart değil. Çok ağır bir karar. Büyük maçlarda Alper Ulusoy bu tür hataları çok yapıyor. Top tamamen Veysel'in kontrolünde...

Kudriyashov'un Oğuzhan'a son bölümde kayarak geldiği pozisyon net sarı kart. Gelişi sarı kart... Hakemin de tam önünde... Burada faul çalmadı. Oyuncular tartıştı diye de hakem atışıyla oyunu tekrardan başlatıyor.

"Ghezzal'ın dirseği sarı kart"

Ghezzal'ın dirseği Kudryashov'un yüzüne geliyor. Alper Ulusoy burada da çok yakın. Bu da net bir sarı kart. Faul bile çalmadı.

"Josef'in dirseği minimum sarı kart"

Josef'in Hakan Özmert'e dirseği en az, minimum sarı kart. Burada da hakem faul bile çalmadı. Kol hareketliyse kırmızı olur. Bu UEFA'nın 'border line-sınır çizgisi' dediği yer. Kırmızı kart hakem takdirine bırakılır ama faul bile vermemesi büyük hata...

Deniz Çoban: Veyselin ikinci sarı kartı yanlış

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