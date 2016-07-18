Deniz Kadah resmen Antalyaspor'da!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar geçen sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen Deniz Kadah ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Kadah'ı sportif açıdan ve insanlık olarak taktir ettiğini, aralarında çok iyi elektrik oluştuğunu belirtti.

Kadah'ın Antalyaspor'a katkısı olacağına inandığını vurgulayan Öztürk, futbolcunun Almanya'da oynadığı dönemde ve Çaykur Rizespor formasıyla performansını beğendiklerini dile getirdi.

Antalyaspor'un Avrupa'da oynamayı hedeflediğini vurgulayan Öztürk, "Hava toplarında ve yerde iyi olması, attığı goller, fiziğini iyi kullanabilmesi dolayısıyla tam bir santrafor. Basit oyununu oynayan, teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu. Kendisiyle inşallah başarılı olacağız. Hedeflerimiz doğrultusunda bir transfer. Deniz,

Türk statüsündeki oyuncuları fazlalaştırmak adına bir adımdır. Hem defansif yönü olan hem ofansif yönü çok iyi olan bir oyuncu" dedi.

Deniz Kadah ise Antalya'da olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Başkan Öztürk'ün kendisini arayarak projelerini anlattığından bahseden Kadah, "Yeni sezonda daha iyi başarılar elde etmek istiyorum. Belki de Avrupa'da oynarız" diye konuştu.

Başkan Öztürk'ün "Kaç gol atacaksın" sorusuna Kadah, "Her maç 1 gol" diye cevap verdi. İmza törenine Asbaşkan Nurettin Ünal, Şefik Öz ile yönetici Salih Peker de katıldı.

Süper Lig'de fikstür çekimini de değerlendiren Öztürk, ilk maçı sahalarında oynayacakları için avantajlı bir fikstür çekimi olduğunu belirtti. Antalyaspor'un ikinci maçında Alanyaspor ile karşılaşacağına değinen Öztürk, Alanyaspor'un ise sahasındaki ilk maçını Antalyaspor ile oynamasının çok keyifli olacağını belirtti.