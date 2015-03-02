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02.03.2015 - 16:52 | | RİZE (AA)

Deniz Kadah'a doğum günü

Çaykur Rizespor'da idmanın ardından 29 yaşına giren Deniz Kadah'a sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

Deniz Kadah'a doğum günü
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Çaykur Rizespor, hafta sonu deplasmanda Balıkesirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, futbolcuların tamamı katıldı.

Sakatlığı bulunan Kweuke takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından 29 yaşına giren Deniz Kadah'a sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

Çaykur Rizespor, yarın yapacağı antrenmanla Balıkesirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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