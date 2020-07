Deniz Kadah'ın aklı milli takımda

Deniz Kadah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de her sezon daha iyisi için mücadele ettiğini, çalışma azminin hiçbir zaman bitmediğini belirtti.

Forvet oyuncusu, 2013-2014 sezonunun ikinci yarısında geldiği Süper Lig'de alışma devresinin ardından 2014-2015 sezonunda 9 gol atma başarısı gösterdiğini, bu sezon geride kalan 26 haftada 10 gole ulaştığını, hedefinin lig sonuna kadar 15 golün üzerine çıkmak olduğunu vurguladı.

Gol atmak için çok çalışmak zorunda olduğunu bildiğini, Kweuke'nin sakatlanması ile daha çok çalışması ve hedeflerini yükseltmesi gerektiğini vurgulayan Deniz, şöyle devam etti:

"Takımıma katkı sağlamak için çabalıyorum. Bunu yaparken de ligde en golcü Türk oyuncular arasında olmak ayrı bir güç veriyor. En golcü Türk futbolcusu olmak kadar ligi en golcü Türk futbolcusu olarak bitirmek daha da önemli. Bu başarı sadece Çaykur Rizespor için değil milli takım içinde çok önemli. Bunun için daha çok çalışıp daha çok katkıda bulunmak hedeflerim arasında. İyi durumda olmak beni gururlandırıyor. Moralimi yükseltiyor."

"Kendimi hazır ve iyi hissediyorum"

Türk Milli Takımı'nın çok önemli bir başarı göstererek 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını hatırlatan Deniz Kadah, şunları kaydetti:

"Benim de hedefim orada olmak. Her futbolcunun hayali kendi ülkesini temsil edebilmek. Bunu yapabilirsem çok mutlu olurum. Bunu başarabilmek için her gün çok çalışıyorum. Her idmanda, idmandan sonra çok çalışıyorum. Hedeflerimi her zaman yakalamaya çalışıyorum. Milli takıma gidebilirsem, böyle bir şans yakalarsam çok sevinirim. En çok gol atan Türk futbolcuları arasında yer almak bana milli takım yolunda yardımcı olacaksa çok sevinirim. Fatih Terim hocamız bana bir şans verirse ben kendimi hazır ve iyi hissediyorum. Milli takıma gitmek her futbolcu için çok değerli."

Çalışmanın hedefe giden en doğru yol olduğunu belirten Deniz, "Milli takımda olmak için yapmam gereken çalışmak ve daha çok çalışmak. Gollerim ile birlikte Çaykur Rizespor'a katkı sağlamak. Bunu yaparak milli takım hocamıza Fatih Terim'e bir mesaj, sinyal gönderebilmek. Daha çok çalışıp daha çok gol attığım zaman gerekli mesajı da göndermiş olacağıma inanıyorum. Takdiri milli takımı hocamız veriyor. Bir sonraki milli takim açıklandığında ismimin olmasını ümit ediyorum ve bunun için çalışıyorum." diye konuştu.

"Çaykur Rizespor'da olmaktan mutluyum"

Türkiye'ye transferinde Rıza Çalımbay'ın ve Rize şehrinin çok büyük katkısı olduğunun altını çizen Deniz Kadah, "Rize çok değerli ve sakin bir şehir. Denizi, yeşili, doğası ve sakinliği ile futbolcunun her zaman olumlu yönde etkileneceği bir ortama sahip. Bu motivasyonla görev aldığım Çaykur Rizespor'da çalıştığım bütün hocalar gelişimime büyük katkı sağladı. Halen daha kendimi geliştirmeye çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Son yıllarda yükselen performansında en büyük emeğin Hikmet Karaman'a ait olduğuna inandığını belirten gurbetçi oyuncu, "Beni çok destekliyor. Onun futbol felsefesini çok seviyorum. Çok farklı ve özel birisi. Sürekli aramızda konuşuyoruz ve bana güvendiğini söylüyor. Sürekli gelişmem için farklı bir itici güç oluyor. Performansımın artışında hocamızın çalıştırdığı özel programın etkisi var" şeklinde görüşlerini aktardı.

Hikmet Karaman'ın kendisi ile görüştüğünü ve gelecek sezon takımda görmek istediğini söylediğini kaydeden Deniz Kadah, "Burada mutluyum. Sözleşme çok önemli değil. Takım olarak ilk hedefimiz bu sezona konsantre olmak. Bu sezonu iyi bir şekilde tamamlamak. Benim için gerisi teferruat. Sezon sonuna kadar takım halinde iyi bir performans göstermemiz gerekiyor. Çalışmalarımızı devam ettirip sezonu iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Sonrasında sözleşme benim için teferruat." ifadelerini kullandı.