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28.02.2014 - 12:07 | | AA

Deniz Kadah'ın doğum günü dileği...

Çaykur Rizespor'un forvet oyuncusu Deniz Kadah, Galatasaray maçı öncesi konuştu.

Deniz Kadah'ın doğum günü dileği...
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Spor Toto Süper Lig'de 2 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Çaykur Rizespor'un forvet oyuncusu Deniz Kadah, bu maçta forma giymek ve gol atmak istiyor Deniz Kadah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde iyi oynadıklarını ama iyi oyunu sonuca yansıtamadıkları için hak etmedikleri bir yerde bulunduklarını belirtti.

Galatasaray maçı ile yeniden çıkışa geçmek istediklerini ifade eden Deniz, "Son oynadığımız Bursaspor maçında şanssızlıklar yaşadık. Oyunun kontrolünü elimizde bulundurmamıza rağmen yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Artık bu maçı unuttuk. Galatasaray maçına konsantre olmuş durumdayız. Biz alt sıralardan kurtulmak, rakibimiz ise şampiyonluk yarışından kopmamak için mücadele ediyor. Her iki ekip açısından da kazanılması gereken bir maç" dedi.

Pazar gününün Rize için çok önemli bir gün olduğunu vurgulayan Deniz, şöyle devam etti:

"Pazar günü benim doğum günüm, Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü. Çok önemli bir Galatasaray maçı var. Bu maçtan üç puanı alıp inşallah hep beraber kutlarız. Zor olacağını biliyoruz. Bunun için hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Motivasyonum çok iyi, takım arkadaşlarım hepimiz hazırız. Puanlar almak için bu maça hazırlanıyoruz. Ben de forma giymek, gol atmak istiyorum ama takımın kazanması çok daha önemli." Galatasaray'ın çok güçlü ve önemli oyunculardan kurulu bir ekip olduğunu dile getiren Deniz Kadah, şunları kaydetti: "Şampiyonlar Ligi'ndeki maçını izledik. Çok zorlu ve mücadele gücü yüksek bir maç oynadılar. Şampiyonlar Ligi'nden gelecek olmalarını avantaj olarak görmüyoruz. Galatasaray gibi takımlar bu maçlardaki ufak yorgunlukları mental olarak atabilecek tecrübeye sahip. Çok zor bir maç oynayacağımızı biliyorum. Kendimize güveniyoruz. Ben de hocam forma verirse ilk kez Galatasaray'a karşı forma giyeceğim. Benim için de anlamlı bir maç olacak. Bu maçta küçük ayrıntılara çok dikkat etmek zorundayız."

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