Deniz Kadah'tan Süper Lig rekoru!

Çaykur Rizesporlu Deniz Kadah Trabzonspor maçında 13.400 metre koşu mesafesi yaptı. Bu rakamla birlikte Süper Lig'deki tüm zamanların rekoru da kırılmış oldu.

Bu arada Rizespor-Trabzonspor mücadelesinin ilk yarısı ligin en çok mesafe katedildiği karşılaşma unvanını elde etti. Her iki takım futbolcuları ilk 45'te 62.472 kilometre koştu. Bu rekor daha önceden 57.078 kilometreydi.

Golleri kaçırdı tepkiyi aldı

Trabzonspor'un skoru 1-0 yapmasının ardından hamle yapan Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Sercan Kaya'yı kenara alırken bir forvet oyuncusu olan Kyle Lafferty'yi oyuna soktu. 43 dakika saha içinde kaldığı süre boyunca mutlak fırsatlardan yararlanamayan, 25’te ise ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı bir pozisyonda topu ıskalayan Sercan'a tribünlerden büyük tepki vardı.

(Fanatik)