Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Çaykur Rizespor Haberleri Deniz Kadah'tan Süper Lig rekoru!
11.05.2015 - 09:08 |

Deniz Kadah'tan Süper Lig rekoru!

Deniz Kadah Trabzonspor maçında 13.400 metre koşu mesafesi yaptı.

Deniz Kadah'tan Süper Lig rekoru!
ABONE OL

Çaykur Rizesporlu Deniz Kadah Trabzonspor maçında 13.400 metre koşu mesafesi yaptı. Bu rakamla birlikte Süper Lig'deki tüm zamanların rekoru da kırılmış oldu.

Bu arada Rizespor-Trabzonspor mücadelesinin ilk yarısı ligin en çok mesafe katedildiği karşılaşma unvanını elde etti. Her iki takım futbolcuları ilk 45'te 62.472 kilometre koştu. Bu rekor daha önceden 57.078 kilometreydi.

Golleri kaçırdı tepkiyi aldı
Trabzonspor'un skoru 1-0 yapmasının ardından hamle yapan Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Sercan Kaya'yı kenara alırken bir forvet oyuncusu olan Kyle Lafferty'yi oyuna soktu. 43 dakika saha içinde kaldığı süre boyunca mutlak fırsatlardan yararlanamayan, 25’te ise ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı bir pozisyonda topu ıskalayan Sercan'a tribünlerden büyük tepki vardı.

(Fanatik)

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
      Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Sıradaki Haber