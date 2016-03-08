Deniz ve Oboabona: Beşiktaş'ı yeneriz

Beşiktaş karşısında sahalarında galip gelmek istediklerini ifade eden Çaykur Rizespor'un golcü oyuncularından Deniz Kadah büyük bir takım olan rakiplerinin iyi futbol oynadığına dikkat çekti. Kadah, "Biz de iyi çalışıyoruz. Beşiktaş'ı yenecek güçteyiz. Rakibimiz karşısında 3 puan alacağımıza inanıyorum. Ben de bu maçta Beşiktaş kalesine gol atmak istiyorum" dedi.

OBOABONA: 3 PUAN İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Çaykur Rizespor'un savunma oyuncusu Godfrey Oboabona Beşiktaş maçının kendileri ve rakipleri için çok önemli olduğunu belirterek, "Biz kendi oyunumuza odaklanacağız. Son haftalarda oynadığımız iyi futbolu devam ettirmek istiyoruz. Rakibimiz şampiyon olmak istiyor. Bizim de alt sıralardan uzaklaşmak için 3 puana ihtiyacımız var. 3 puanı almak için elimizde geleni yapacağız" diye konuştu.

GOMEZ ÇOK İYİ BİR FORVET

Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Mario Gomez'le ilgili değerlendirmelerde bulunan Oboabona, "Gomez çok iyi bir forvet ve çok da deneyimli bir oyuncu. Ancak biz burada bireysel yeteneklere bakmıyoruz. Takım oyununa bakıyoruz. Takım oyunu çok önemli. Biz takım halinde oynamaya devam edersek her zaman yaptığımız gibi bizim için bir sorun olmayacak" ifadelerini kullandı.

İSMAEL TAKIMA DÖNDÜ

Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesislerinde Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hikmet Karaman nezaretinde yapılan antrenmana 5 haftadır sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı bulunan Dhurgam İsmael de katıldı. Dar alanda pas ve taktik ağırlıklı çalışma ile devam eden antrenman ilk 15 dakikasının ardından basına kapatıldı.