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17.02.2021 - 07:00 |

Denizli'de stadyum hazırlığı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Denizli’de yapımı planlanan stat inşaat alanında incelemede bulundu. Genç Ofis’in açılışını yaparken, Gençlik Merkezi’ni de ziyaret etti

Denizli'de stadyum hazırlığı
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Denizli’de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Kasapoğlu, Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesi’nde yapımı planlanan FIFA standartlarına uygun stat ve arazide incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Denizli’de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Kasapoğlu, Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesi’nde yapımı planlanan FIFA standartlarına uygun stat ve arazide incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.Bakan Kasapoğlu, Pamukkale Üniversitesi’ndeki Genç Ofis’in açılışında yaptığı açıklamada son 15 gün içerisinde 4. Genç Ofis’in açılışını yaptıklarını kaydetti. Kasapoğlu “Genç Ofis, gençlerimiz, üniversitemiz ve Denizli’ye hayırlı olsun. Genç bir nüfusun ve müthiş bir potansiyelin sahibi bir ülke olmak Türkiye için önemli bir avantaj. Bu doğrultuda gençlerimiz için her türlü imkanı seferber etmek bizim için onurlu bir görev” dedi.Gençlerin her şeyin en iyisine layık olduğu bilinciyle çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Açtığımız Genç Ofisleri, gençlerimiz için kendilerini geliştirebilecekleri imkanları sunma noktasında önemli görevler üstlenecek. Gençlerimizin, sporcularımızın, akademik ve ortak çalışmalarla birlikte daha farklı başarılara imza atacağından şüphemiz yok” diye konuştu. 

Denizlide stadyum hazırlığı

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