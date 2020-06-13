Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDenizlispor Haberleri Denizlispor 2 eksikle Sivas'a gidecek
13.06.2020 - 13:18 | | Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) -

Denizlispor 2 eksikle Sivas'a gidecek

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Pazartesi günü saat 21.00’de deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, kafile yarın yola çıkacak.

Yarın öğle saatlerinde yapacağı son antrenmanın ardından saat 17.00’de özel uçakla Sivas’a giderek kampa girecek Denizlispor’da topuğunda ezilme olan Recep Niyaz ve bağırsak operasyonu geçiren Sackey bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Bülent Uygun, Sivas’a galibiyet için gideceklerini dile getirdi, "Zor bir maçla başlayacağız. Ancak oyuncularıma inancım tam. Öncelikli hedefimiz 3 puan" dedi.

Denizlispor yönetimi, pandemi sürecinde kolonya ve dezenfektan satışının ardından yeşil-siyah logolu koruyucu maskeyi de piyasaya sürdü. Kolonyayı 30, dezenfektanı 50 TL’den satışa çıkaran yönetim, maske fiyatını da belirledi. Maskelerin tanesini 5 TL, 5’li paketi ise 25 TL’den satışa çıkaran yönetim, böylelikle kulübe gelir de sağlamış oldu. Siyah ve beyaz olarak logolu üretilen maskeler makbuz karşılığında 4 noktada satılıyor.

Taraftarlar bu maskeleri, Eski Kız Meslek Lisesi Otoparkı, Maliye Arkası Otoparkı, Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri ve Denizlispor Store’dan (Atatürk Stadı yanı) temin edebilecek.

Denizlispor 2 eksikle Sivasa gidecek

Trabzonspor'dan şampiyonluk göndermesi!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Denizlispor 2 eksikle Sivas'a gidecek
    Denizlispor 2 eksikle Sivas'a gidecek
  2. Formula 1'de podyum seremonisi olmayacak
    Formula 1'de podyum seremonisi olmayacak
  3. Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler
    Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler
  4. Beşiktaş'a büyük destek! 3 milyon lirayı aştı...
    Beşiktaş'a büyük destek! 3 milyon lirayı aştı...
  5. Yeni 4 Eylül Stadyumu dezenfekte edildi
    Yeni 4 Eylül Stadyumu dezenfekte edildi  



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emre Akbaba ve Mariano'nun dalya heyecanı

Emre Akbaba ve Mariano'nun dalya heyecanı

Süper Lig’e, süper kampanya: Misli.com’dan herkese 5 TL

Süper Lig’e, süper kampanya: Misli.com’dan herkese 5 TL

Günün Canlı Maç Yayınları (13.06.2020)

Günün Canlı Maç Yayınları (13.06.2020)

Antalyaspor'dan tribünde yer alamayacak taraftarlar için özel video

Antalyaspor'dan tribünde yer alamayacak taraftarlar için özel video

Sıradaki Haber