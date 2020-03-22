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Haberler1.Lig Haberleri Denizlispor, 26 Mart'ta antrenmanlara başlayacak
22.03.2020 - 18:58 | | AA

Denizlispor, 26 Mart'ta antrenmanlara başlayacak

Yukatel Denizlispor'un, 26 Mart Perşembe günü antrenmanlara başlayacağı bildirildi.

Denizlispor, 26 Mart'ta antrenmanlara başlayacak

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un, 26 Mart Perşembe günü antrenmanlara başlayacağı bildirildi.

Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan karar doğrultusunda takıma verilen iznin perşembe günü sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, "Takımımız 26 Mart Perşembe günü saat 16.00'da toplanarak çalışmalara başlayacaktır." ifadesi yer aldı.

Çalışmaların taraftar ve basına kapalı gerçekleştirileceği öğrenildi.

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Denizlispor, 26 Martta antrenmanlara başlayacak

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