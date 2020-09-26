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26.09.2020 - 14:31 | | AA

Denizlispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 3. haftasında 28 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Denizlispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor
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Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, şut ve pas çalışması gerçelleştirdi.

Antrenman, tek kale maçla sona erdi.

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Denizlispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

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