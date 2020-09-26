Denizlispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, şut ve pas çalışması gerçelleştirdi.

Antrenman, tek kale maçla sona erdi.

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